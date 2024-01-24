日本網路近日流傳一張迷因圖，高級壽司店的主廚作勢衝上前毆打女客人，旁邊員工死命阻止，原來是一名陪客女與店長衝突，女方痛批店家態度非常糟糕，但現場客人還原真相後，讓風向大逆轉。

一名暱稱為「明太子」的陪客女，本月19日在X(原推特)控訴，到東京高級壽司店「南麻布 鮨よし田」用餐，因為自己宿醉緣故，對面前白酒的味道很不舒服，覺得相當礙眼，便要求店家端走，大將(店長)卻擺出臭臉還碎念「宿醉幹嘛來」，讓她當場想付錢走人，對方卻為此抓狂，作勢衝上前打人，「我第一次碰到這種事」。

透過照片可以看到，光頭店長理智斷線，氣得要打人，一旁員工死命抱著他阻止，現場氣氛非常緊張。文章曝光雙方都遭到炎上，有人認為店家太離譜，但也有人懷疑原PO似乎只截取對自己有利的部分說，更有不少常客作證，表示店長為人和善，實在很難相信會做出這個舉動，覺得事出必有因。

隨後有網友表示當下自己在現場，原來是原PO與一名男子入店後，後者就拿手機拍個不停，店長上前阻止，認為男子舉動會影響到其他客人權益，但男子非但不理會，反而還碎念，加上那瓶白酒其實是熟客送給師父的禮物，不聽勸告加上客人禮物被無端攻擊，老闆才會暴走。但這張照片也意外暴紅，成為當今日本網友們惡搞的迷因。

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