彰化縣1名81歲的陳姓老翁，對到家裡照顧其配偶的女居服員性騷擾，假借詢問如何申請喘息服務等機會，多次伸手抓摸女居服員胸部，女居服員不甘受辱提告性騷擾，事後雙方達成和解，女居服員才撤回告訴。

這名女居服員被派遣到陳姓老翁家照顧陳翁配偶，但陳翁時常對她毛手毛腳，去年8月10日下午女居服員打掃完成陳翁家裡後，詢問陳翁太太是否下樓，不過陳翁太太表示要待在房間，女居服員則獨自下樓坐在1樓客廳等待居服時間結束。

不料陳翁竟趁女居服員不注意，從背後伸手抓摸女居服員的胸部，嚇得女居服員跳起連忙制止，沒想到隔日老翁竟然重蹈覆轍，以相同的手法偷襲女居服員，再次伸手抓摸女居服員的胸部，女居服員立即拍打老翁的手並制止。

直到同年月14日下午，女居服員完成工作等待時間過去時，老翁竟然3度伸手，不過這次假借詢問要如何申請喘息服務時，藉機伸手抓摸女居服員的胸部；事後女居服員提告與老翁成立調解，於今年1月撤回告訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。