陶喆（右）與莫允雯在〈星心〉MV裡譜戀曲。（偉大文化提供）

華語樂壇教父陶喆22日推出溫暖情歌〈星心〉，這也是陶喆在 2013 年《再見你好嗎》專輯後首發的抒情歌曲，因為婚後生活以家庭為重，現在也有了小孩，再唱起抒情歌曲有完全不同的心境。陶喆日前宣告啟動全新巡演《Soul Power II》世界巡迴演唱會，門票開賣後締造秒殺完售宣告再加場！同時也正式宣告第8張個人專輯即將在農曆年後發行。

陶喆宣布即將在農曆年後發行新專輯。（偉大文化提供）

對陶喆來說，〈星心〉並不是在寫自己的愛情故事，而是想要寫出一種很普世、很 universal，對愛情的想像跟憧憬。這首歌曲更像是一種祝福，要送給歌迷，希望每個人都可以找到生命中那一個心心相印的人、那一顆為彼此閃亮的星。

音樂影像邀來在〈活該〉MV合作愉快的導演李伯恩再度操刀，女主角邀請曾入圍金鐘獎戲劇節目女主角的莫允雯合作，值得一提的是，這是陶喆相隔10年親自演出全劇情MV愛情片，他跟莫允雯有個共同的嗜好都喜歡到DVD店租老電影，一次竟同時挑上《銀翼殺手》的兩人就這樣開啟了有如電影情節的浪漫幻想白日夢，在宇宙裡找到彼此、一起漂浮在太空中看電影吃爆米花，或是女主角搭乘的計程車司機變成了陶喆，車子還像流星一樣，一路從太空中穿越大氣層回到地球。

陶喆（右）與莫允雯在〈星心〉MV裡譜戀曲。（偉大文化提供）

回到現實兩人在DVD店中不約而同挑選到經典電影《當哈利碰上莎莉》DVD，但是只剩最後一片，陶喆禮讓給女生，而莫允雯走了幾步後回頭邀請陶喆「要不要一起看？」為MV留下無限可能的開放式結局。這也是陶喆第一次在MV中有大量的電腦CG場面，為了演出漂浮在太空中、漫步在城市天空上的畫面，拍攝時第一場戲就要吊鋼絲，陶喆與莫允雯第一次碰面就是一起吊鋼絲同甘共苦！陶喆稱讚女主角莫允雯笑容非常有親和力，演技更是專業！其中一場爆破戲，導演還用了AI算圖技術將陶喆的臉重回20歲的模樣，呈現每個人在愛情裡永遠是個少年的心境。MV緊扣歌詞，在星空中孤獨飛翔，直到隱約被力量牽引，愛就像兩顆星碰撞出光芒，陶喆希望大家看完MV都能接收到那份彼此相愛的心意，知道自己並不孤單。