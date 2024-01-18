U：NUS抒情主打歌〈The Guide〉打造出充滿理想及光明的療癒歌曲。（滾石唱片提供）

U：NUS新歌〈The Guide〉向歌迷告白「UNi們就是我們的嚮導」。（滾石唱片提供）

全創作唱跳男團U：NUS由高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐組成，去年底推出首張專輯《途迷》，日前驚喜宣布將在2月24日於台北兒童新樂園舉行「WELCOME TO THE A-TOWN」成軍週年演唱會，VIP門票開賣後瞬間秒殺，一般票也陸續清票少量釋出，團員對此開心表示：「時隔半年帶著新專輯開演唱會，是很不一樣的感覺，期待歌迷一起來遊樂園跟我們共襄盛舉，嗨一整個晚上！」也透露：「新的一年不只有週年演唱會，還有簽唱活動等著與大家見面」，敬請歌迷拭目以待。

而今（18日）正好是「UNi」（U：NUS粉絲名）的公布週年紀念日，將在晚上8點推出專輯抒情主打〈The Guide〉MV，團員分享〈The Guide〉創作靈感：「每個人生命一定都有起起伏伏，在治癒過程時總會找到方向，〈The Guide〉就是有自我救贖及找到出口的感覺。」U：NUS表示：「這是一首往目標前進的歌，而UNi們就是指引我們的The Guide。」

〈The Guide〉MV穿插黑白和彩色畫面，象徵過去以及迎向未來的出口，也體現U：NUS在出道一年間，持續追尋目標的心路歷程。蔡承祐更感性表示：「導演其實沒有安排哭戲，但拍攝過程中感受到的情緒張力很大，我還是忍不住掉眼淚。」U：NUS透露，MV中藏有彩蛋，「可以仔細看看我們臉上畫的東西！」也特別點出團長高胥崴有一段情緒高漲的rap，相信可以感動到很多人。