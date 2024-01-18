新北市有不少旅遊景點，交通部觀光署統計最新熱門景點，去年1至11月林口三井Outlet吸引764萬人次造訪奪下冠軍；該地點在Google評論有4.1顆星，網友讚「去幾百次都不膩，吃的逛的很多，常常有不同布置，是大人小孩都喜歡的地方。」

觀光署公布去年1至11月新北市熱門景點，冠軍為林口三井Outlet吸引764萬人次；鶯歌陶瓷博物館459萬居第2；淡水老街排名第3，共有404萬人次造訪；第4、第5名分別是瑞芳風景區（九份老街）及八里左岸公園。

查看林口三井Outlet的Google評論有4.1顆星，去過的網友都讚「去幾百次都不膩，吃的逛的很多，常常有不同布置，是大人小孩都喜歡的地方」、「一個超大型的Outlet，吃喝玩樂全部包辦」、「好逛、好吃、好停車，還有威秀影城、兒童遊樂場等娛樂設施，餐廳、美食街選擇也多樣。」