華碩GeForce RTX 40 SUPER系列顯示卡，是使用電腦體驗人工智慧(AI)時不可或缺的終極配備，其專屬的AI Tensor核心可提供高達836個AI TOPS，輕鬆因應遊戲、創作和日常生產力所需；而採用AI技術的NVIDIA深度學習超高取樣(DLSS)Super Resolution、Frame Generation和Ray Reconstruction亦與光線追蹤結合，確保每8個像素中，有7個透過AI生成，進而使全景光線追蹤速度提升4倍，以呈現最佳影像畫質，織就令人無限驚豔的娛樂饗宴。

這些顯示卡不僅較前代強大，GeForce RTX 4070 Ti SUPER更將VRAM增加至16 GB；GeForce RTX 4070 SUPER也全面導入16-pin 12VHPWR電源接頭，能與華碩旗下最新電源供應器完美搭配，如：ROG Thor II 白金牌 / ROG Strix Aura / TUF Gaming / Prime金牌等系列，且所有型號均可使用GPU Tweak III應用程式，隨心所欲調校設定，再加上獨家全自動製程技術，穩定、耐用性滿點，無時無刻都能助攻玩家發揮潛能，於各式爭戰立於不敗之地！

ROG Strix GeForce RTX 40 SUPER系列顯示卡，兼具一流性能、前衛外觀，以及適用高效設備的極致散熱，其中三組軸向式風扇除可維持系統低溫，在較輕工作負載下還能自動停止風扇運轉，營造悄然無聲(0dB)的遊戲場域；此外，全新ROG Strix GeForce RTX 40 SUPER系列另採用金屬框架，擁有優異的支撐架構，搭配雙BIOS開關，可在最高效能與安靜模式間自由切換；而特有的FanConnect II接頭，則能依據顯示卡溫度，控制至多兩組機殼風扇，增加冷卻效果；同時使用者亦可透過支援Aura Sync的ARGB燈光模組，與其他裝置、零組件同步燈效，展現獨一無二的電競時尚。

TUF Gaming系列顯示卡，具備和ROG Strix系列相同的金屬構造、三風扇散熱、大型散熱器與雙BIOS開關，還特別內建軍規等級的電容器，因此即使本系列產品沒有更多的RGB燈光或FanConnect II接頭，依然能為高階遊戲主機提供卓越非凡的運作動能與使用壽命。

除了有利於玩家，高階顯示卡也常被應用在全球工作站，推動AI、相片/影片編輯、遊戲研發/製作等領域；重要的是，特定族群更需要特定的顯示卡產品滿足其不同需求，為此華碩也推出ProArt系列，專為尋求風格簡潔、外型精巧的創作者與專業人士量身訂製，其能快速安裝至已搭載多張顯示卡的電腦主機，搭配加大軸向式風扇、0dB技術與通風金屬背板，可實現出色散熱及3D渲染，成為更符合使用者期待的創作神隊友。

針對偏好小巧產品或電腦主機的用戶而言，ASUS Dual系列則不容錯過，其採用復古未來主義的太空紋設計，能在任何裝置中呈現別緻外觀，同時還配備擁有絕佳相容性的2.56 slot插槽散熱器(Dual EVO版為2.5 slot)，以及多根散熱管與兩組軸向式風扇，無論玩家和創作者使用何種機殼，都能從容坐享無懈可擊的高超散熱。