兼具高性能、低噪音與精緻外觀的ProArt LC 420，巧妙地將尖端技術融入優雅低調的設計之中，除採用三個極負盛名的Noctua NF-A14 IndustrialPPC-2000 PWM 140 mm風扇，能更安靜地引導風流，並配備優質的三相馬達幫浦，確保熱能穩定傳遞至散熱器，以成就強大出色的冷卻效能。

同時，ProArt LC 420還特別增厚散熱器，可提供額外的水冷液儲存空間，減輕風扇、馬達負擔；再加上450 mm加固套管，將大幅提升其耐用性，以及與各式機殼的相容性，使用更彈性多元。

全新ProArt LC 420一體式水冷散熱器，另於幫浦外蓋上內建簡約的發光儀表，可即時呈現風扇速度、溫度和負載等數據，一眼就能快速掌握系統狀態；此外，使用者還可搭配ProArt系列其他組件，如：主機板、顯示卡、螢幕，建置風格更趨一致的個人電腦設備，內外兼具！