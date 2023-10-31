以巴衝突造成大量兒童傷亡。聯合國30日表示，加薩每天有逾420名兒童受傷或死亡，此數據已超過全球各戰區一整年的兒童死傷人數。

聯合國兒童基金會（UNICEF）負責人羅素（Catherine Russell）在安理會發言時，指有關數字足以撼動人心，並正迅速劇增。她又指，新一輪衝突以來，在加薩已有逾3400名巴勒斯坦兒童被殺害，逾6300名兒童受傷，另外在約旦河西岸，也至少有37名兒童死亡。

至於聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）則指，加薩近7成的罹難者都是婦孺，3周內有近3200名兒童在加薩被殺，這個數字已超越2019年以來，世界衝突地區每年被殺害兒童的總數，強調兒童死傷絕對不能被視為「附帶損害」，還稱出以色列正實施集體懲罰。

拉扎里尼又指，加薩面對的破壞程度是前所未見，包括教堂、清真寺、醫院及聯合國設施，並指以色列當局要求加薩民眾向南部撤離，令他們被迫流離失所，其中有67萬人在聯合國旗下的學校和地下室避難。