法新社及以色列「國土報」（Haaretz）報導，埃利亞胡（Amichai Eliyahu）是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聯合政府中的極端民族主義派成員，政治光譜屬於極右派。

他今天告訴以色列Kol Barama廣播電台，在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列南部發動致命襲擊後，他不完全滿意以色列對加薩的報復規模。

主持人在節目中問埃利亞胡，他是否支持對加薩走廊投擲「某種核彈」來「殺光所有人」。他回答說：「那是一種選項。」

對此，尼坦雅胡辦公室立即發表聲明指出，埃利亞胡已被勒令暫停參與政府會議，直到獲得進一步通知，因為他的言論「脫離現實」，以色列力圖不傷害加薩的「非戰鬥人員」。

以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）呼籲將埃利亞胡解職。他在社群媒體X（前身推特）寫道：「政府內存在激進分子，危及我們以及擊敗哈瑪斯並帶回所有人質的戰爭目標。」

此外，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也在X發文，指稱埃利亞胡的言論「毫無根據」，並稱「幸好這些人並未負責以色列的安全」。

在言論引發強烈抗議後，埃利亞胡於X發文表示，他關於核彈的言論是「隱喻性的」。