以軍發言人表示，昨天和今天，在事先通知與警告下，我們有「很多個小時」停止轟炸加薩北部某些作為主要戰區的地方，我們呼籲巴勒斯坦人向南遷移。

稍早前以色列軍方宣布已經完全包圍加薩城（Gaza City），也就是將加薩走廊一分為二，以軍將發動重大攻勢，目標是哈瑪斯在當地的地上與地下設施。

以色列國防軍發言人表示，現在加薩走廊分為南加薩（south Gaza）和北加薩（north Gaza），並重申以軍允許北加薩平民前往南加薩避難。

美國總統拜登上周六在德拉瓦州一場活動上被問及在「人道暫停」方面是否取得進展時，他回答「是的」，但並未透露更多細節。

在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列引爆這場戰爭後，拜登政府曾一再表態美方支持以色列的自衛權。惟隨著以色列對加薩的猛攻造成巴勒斯坦平民死傷嚴重的消息不斷流出，美國國內與國際間要求以色列停火的聲浪急劇升高，越來越多美國人對政府力挺以色列的立場日益反感，抗議者呼籲明年大選不要投給民主黨，稱這是在血洗加薩，是一場種族滅絕，「作為美國公民，我不能容許納稅錢花在這種事情上」。

美國國務卿布林肯再度出訪中東，並四處奔走試圖遏阻這場戰爭漫延。卡達、沙烏地阿拉伯、埃及、約旦和阿拉伯聯合大公國外交部長上周六在安曼會見布林肯，並敦促他說服以色列停火。布林肯在周日也意外出訪伊拉克，並與總理Mohammed al-Sudani會面。

面對各界要求以色列停火的聲浪，布林肯重申美國的疑慮，即停火可能讓哈瑪斯有機會重振旗鼓並再度發動攻勢，美方希望的是區域性暫時停火，讓人道援助進入、讓人們離開加薩。