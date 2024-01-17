樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」人氣成員Yuri（陳怡叡），擁有出眾美貌和火辣身材的她，被稱為「地表最正啦啦隊女神」；然而，Yuri昨（16）日發文透露，今年自己的啦啦隊生涯將邁入第八年，為感謝粉絲一路以來的支持於是在社群連發多張美照，更感性寫下：「你們陪我熱血了這麽久」。

Yuri昨（16）日在社群發文，寫道：「今年邁向啦啦隊職涯的第8年」隨文附上多張她過去在場邊應援的照片，可見照片中的她有些對著鏡頭比心、吐舌頭、還有穿著雨衣向鏡頭打招呼，模樣相當可愛，而文末她也不忘感謝粉絲：「你們陪我熱血了這麼久哇」；對此，粉絲送上祝福並大讚她「永遠不變的是妳那可愛又美麗的笑容」、「有叡真好，永遠支持你」、「相信Yuri再戰十年都沒問題的，加油」、「Yuri超美的！會支持到你不跳為止」。

事實上，Yuri大學時期為一圓唱跳歌手夢，從高雄轉學到台北，在半工半讀的情況下，好不容易找到經紀公司準備組女團，卻因合約問題解散，後來成為南韓女團練習生，怎料出道前因故被韓方解散；隨後加入大聯盟統一7-ELEVEn獅成為專屬啦啦隊「Uni-Girls」中一員，2019年轉隊加入「LamiGirls」，之後因業主更動成為現在的「Rakuten Girls」成員至今。