中華職棒樂天桃猿啦啦隊人氣成員林襄、李多慧最近傳出有意離開樂天，引發廣大球迷熱議。對此樂天女孩成員筠熹也首度發聲不捨地表示，「這新聞讓我難過了！」隨後附上5張難過流淚的貼圖。

從李多慧來台之後，經常和筠熹玩在一起，兩人私交甚篤，也常分享互動畫面都被球迷瘋傳。如今李多慧被爆可能離隊，筠熹不捨心情可想而知。有粉絲更在IG限動上轉貼林襄、李多慧離隊的新聞消息，「再見！祝福妳們在其他球隊也能過得很好！」並標註了筠熹IG帳號喊話，「加油！樂天女孩靠妳了！」事後筠熹也轉發限動發聲，「這新聞讓我難過了！」隨後附上5張難過流淚的貼圖。

林襄去年8月被拍到與小4歲的樂天桃猿球員馬傑森關係曖昧，當時她低調認愛，想不到下半季，林襄幾乎沒什麼上場機會，據了解林襄的出勤次僅6次，換算下來，林襄下半季跳啦啦隊的收入才3萬元。

對此，林襄經紀人莉奈表示不清楚領隊人事調度，目前都在規劃、討論，一切由球團宣布為主，有好消息會通知大家，「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中，日本啦啦隊也積極詢問，但目前希望等塵埃落定，尊重球團新球季時官宣出場，不能透露太多」。