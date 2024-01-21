張震嶽在《滾石摘星號》節目中擔任「音樂頭目」。（滾石唱片提供）

《滾石摘星號》節目拍攝最後一天出現天文奇景「月掩金星」。（滾石唱片提供）

音樂實境節目《滾石摘星號》昨（20日）播出第12集最終回，片頭主題曲〈等待南風〉正式版MV也於滾石唱片官方YouTube頻道上線。8組音樂新秀除了與「音樂頭目」張震嶽共創合唱主題曲〈等待南風〉，也在節目中各自完成自創曲。

〈等待南風〉由張震嶽領軍，率領最終8組脫穎而出的選手共同完成，張震嶽分享：「這首曲在腦海庫存很久，很開心有這趟摘星旅程機會，和這些才華洋溢的選手們完成。」MV紀錄下墾丁風光美景，和選手們朝夕相處的張震嶽也表示：「摘星號是一個起點、未來的路很長、無論如何要記得保持初衷。」

特別的是，節目拍攝最後一天正好出現天文奇景「月掩金星」，錯過要再等40年才能見到，張震嶽感性分享對整趟摘星旅程的體悟：「如果說習以為常是批星載月，那我這一個多月所看到聽到的，如同月掩金星一樣，獨特、美麗、脫俗。」《滾石摘星號》正好因40年的緣分，讓眾多音樂人及選手齊聚一堂，張震嶽表示：「我們都在體驗與參與彼此的人生」，音樂正是大家共同的慰藉，相信「即使認識只有短短幾週、或幾天，多少都會改變彼此的。」