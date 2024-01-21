RYOTA（左）與樂手龍玟宏在音樂祭跟粉絲們拍大合照。（大元娛樂提供）

馬日混血兒RYOTA片山凉太身兼創作歌手、編曲人、音樂製作人， 2020年發行首張同名創作專輯，首次參與電影主題曲創作和演唱電影《富都青年》主題曲〈一路以來〉，入圍第60屆金馬獎最佳原創電影歌曲，21日他受邀「霓虹綠洲音樂祭」演出，不止是唯一的馬來西亞代表，更是音樂祭邀請的第1位馬來西亞音樂人。

「霓虹綠洲音樂祭」這次邀請來自海內外50組豐富的演出陣容，像是傳奇樂團「萬能青年旅店」、金氏世界紀錄最年輕的女DJ「DJ RINOKA」、曾與米津玄師合作歌曲〈打上花火〉的「Daoko」、粵語流行樂指標「RubberBand」、還有曾獲金曲獎或金音獎肯定的音樂人如Julia吳卓源、熊仔、南瓜妮歌迷俱樂部、美秀集團、JADE EYES孔雀眼、甜約翰Sweet John、ZENBØ禪波等。

RYOTA共獻唱10首歌曲，大部分歌曲是他專輯的創作歌曲，當然也有粉絲敲碗期待的《富都青年》的主題曲〈一路以來〉，他表示：「身為這個音樂祭第1個馬來西亞代表，真的感到很榮幸！演出到現在的心情還是很興奮，這也是我在戶外白天演出的第1次，觀眾的反應和互動太讓我感動與難忘，也更加期待23日在戲院中現場演唱給大家聽，會是我自彈自唱的不同版本。」

現場也發生超可愛事件，談音樂可以滔滔不絕的RYOTA，在演出說話環節時竟一時緊張不知道要說什麼，釀成詞窮尷尬場面，可是台下的女粉絲卻狂喊好可愛，直呼憨憨的RYOTA真性情，被他的呆萌圈粉！