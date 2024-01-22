由於台62甲線（基隆港東岸聯外道路）附近常有民眾反映大型車行駛噪音嚴重，透過立委蔡適應與公路局反映，去年6月獲公路局同意，並補助170萬元，將現有的區間測速範圍延長，並調降車行速限。這項調整將於今年2月實施，並執法取締。

台62甲線因為靠近基隆港段是長下坡路段，曾發生多起大型車輛追撞事故原本就有區間測速科技執法，因此警方在該處設置了區間測速科技執法系統。這套系統自2022年4月1日啟用，原本區間測速範圍由北上2號隧道至東海街，全長1068.53公尺。

不過，即使在區間測速實施後，附近的居民仍持續反應噪音問題，經立法委員蔡適應與基隆市議員及里長等民意代表多次與交通部公路總局開會研議、積極爭取改善經費，終獲公路局補助170萬元，將原有的區間測速範圍延長，並調降速限。

目前區間測速範圍自3號隧道出口處開始，全長達3.28公里，基隆市警局也同步將該路段的速限調降，其中，20公噸以上大貨車的速限降為40公里、其他車種降為50公里，希望透過速限的調降，能夠減少車輛快速行駛所產生之音量，兼顧行車順暢與民眾居住品質。

基隆市警局交通隊表示，這套系統已經完成測試，並通過經濟部標準檢驗局檢定合格，即日起公告宣導，並2月1日起正式執法取締。屆時若超速，將依《道路交通管理處罰條例》第33條，處新台幣3千元以上、6千元以下罰鍰。警方呼籲路人遵守交通規則、依速限行駛，避免受罰。