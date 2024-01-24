寒流來襲，基隆七堵山區大量蜜蜂遭凍斃，蜂農說，每箱蜜蜂死個200隻都是正常的事。（張志康攝）

近日寒流來襲，不少民眾積極追雪，曾經於2016年降雪的基隆七堵山區，今年雖然沒有下雪，但氣溫也直直落。七堵瑪陵山區的蜂農表示，為了降低寒流期間蜜蜂凍斃的數量，只好為農場的蜂箱穿上「外套」，估計可以讓蜂箱內的溫度提升5度左右。

蜂農張清波的農場位於七堵瑪陵山區，每到冬季，他所養殖的蜜蜂就會出現凍斃的現象。他說，剛開始時他沒有特別去思考要怎麼為蜜蜂禦寒，一直到2016年霸王級寒流來襲，瑪陵山區竟然下雪，那次他所養的蜜蜂凍斃超過三分之一、幾近半數。

張清波說，從那次開始，他才開始正視為蜜蜂保暖的問題。幾經打聽，有人告訴他，中南部有蜂農會為蜂箱套上帆布製的「外套」，他才特別用每件750元的代價，為他的蜂箱訂製這種看起來有點像外送箱的禦寒「外套」。

一般來說，蜂巢內若有蜜蜂死亡，工蜂會將死去蜜蜂的屍體搬到距蜂巢20到30公尺的地方丟棄。張清波說，到寒流來襲時，或許因為死亡率太高，蜂屍竟出現在蜂箱附近，甚至蜂巢門口一丟了事。

談到他特別訂製的外套，張清波表示，透過外套，可以有效地減少刺骨寒風灌進蜂箱的量，蜜蜂會在蜂巢內透過搧動翅膀產生熱能，提高蜂箱內的溫度。他說，在幫蜂箱穿上「外套」後，蜜蜂死亡的情況明顯減少，以一箱蜜蜂1到2萬隻來說，這波寒流死個200隻算是正常情況。