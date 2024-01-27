過個馬路何必氣急攻心？有男子晚間在新北市板橋區篤行路二段上，邊走在斑馬線上邊錄影，不料，真的錄到許多汽、機車都不禮讓通過，而男子也作出反擊，對著這些不禮讓的汽、機車「比中指、譙髒話」；對此，網友則表示「用生命拍片，敬佩」、「是要加強大家禮讓行人的意識嗎？不然幹嘛要阻塞交通」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段50秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市板橋區篤行路二段上，一處國小前方的斑馬線，有男子晚間時刻，在閃燈號誌路口上邊走邊錄影，看到路過的汽、機車無停下禮讓時，便「比中指或譙髒話」，然而該路口經過車輛不少，也讓男子過馬路的畫面險象環生。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「紅綠燈下面有按鈕，為什麼不按，讓燈號變正常，過馬路才安全」、「用生命拍片，敬佩」、「對拍這影片的人感到可恥，行人安全不是建立在你們不要命上面欸？你人被撞死誰負責？」、「是要加強大家禮讓行人的意識嗎？不然幹嘛要阻塞交通」、「過個馬路氣急攻心，何必」。