有名騎士日前晚間在等紅燈時，看見有輛計程車右轉後竟加速，造成斑馬線上1行人被撞飛。

駕駛沒有看到「斑馬線」要減速的習慣！有騎士日前晚間在新北市永和區永和路二段與竹林路口等待紅燈時，有輛計程車從竹林路右轉過來，疑似沒發現斑馬線上有行人，反而加速要通過斑馬線，造成1名行人被撞飛；網友看了也搖頭表示「是撞到走斑馬線行人嗎，斑馬線退縮也沒用了」、「小黃真是優秀啊，直線加速...」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段27秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市永和區永和路二段與竹林路口，騎士日前晚間在該路口等候紅燈，而1輛計程車從竹林路右轉至永和路二段，疑似沒發現斑馬線上有行人，也未在斑馬線前減速，反而加速把行人撞飛，這一撞立刻引起在場等紅燈騎士與駕駛們的注意；對此，該頻道在標題寫下「這次又是什麼柱」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「小黃真是優秀啊，直線加速...」、「是撞到走斑馬線行人嗎，斑馬線退縮也沒用了」、「斑馬線退縮了也沒用，因為駕駛根本沒有看到斑馬線要減速的習慣」、「職業駕駛是不是整片擋風玻璃都死角？」、「全世界只有台灣的汽車有A柱，所以開車撞行人都是A柱檔視線啦」、「這種人他領有職業駕照，真優秀」。