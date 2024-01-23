47歲連姓駕駛的小客車。（圖／警方提供）

18歲李姓女騎士的普重機車右側遭撞。（圖／警方提供）

驚悚畫面曝光！公館圓環未依兩段式左轉 18歲女騎士雙載遭撞噴飛

1名李姓女子日前騎機車時，行經羅斯福路5段、基隆路4路的圓館，李因沒看到號誌闖紅燈，與林姓女乘客遭另一部小自客車直接撞飛，所幸送醫後並無大礙。

中正二警方指出，李姓女子載林姓女子，騎機車行經圓環準備往永和方向時，因不熟悉路況及管制燈號猛然左轉，遭李姓女子北往南的小客車直接撞上，因力道猛烈，兩人當場噴飛，其中林女還直接撞向橋橔。

所幸2人送醫後僅為手腳擦挫傷，暫無大礙，警方對2名駕駛酒測，酒測值均為0，李女向警方表示，不知道轉彎處有紅綠燈，以為左轉後可以繼續直行，所以未減速直接駛入交叉路口，中正二警方已調閱相關監視器影像，釐清事故發生原因及肇事責任。

中正二分局特別呼籲，駕駛人行經路口慢、看、停，務必遵守交通規則及安全駕駛原則，依循號誌、標誌、標線行止，專心駕駛，如無號誌路口應減速慢行、小心通過，同時應注意前方人、車路況，維護自己與他人行車安全，勿存僥倖心態，貪圖一時方便，因違規遭罰事小，若因此導致其他用路人發生事故，實在得不償失。