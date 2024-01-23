今（23）日凌晨1時許接獲報案指稱，鼓山區銘傳路有打架糾紛，立即派遣快打部隊前往查處，當場逮捕4名涉案犯嫌。（翻攝畫面）

警方獲報後迅速抵達現場，並從謝、鄭2人身上查獲做案用球棒2支，另於駱姓男子駕駛的自小客車內查獲兩面失竊車牌及Ｋ盤兩個。（圖／警方提供）

高雄1名41歲朱姓男子，今（23）日凌晨1時許，與謝姓男子相約鼓山區銘傳路商談債務，朱男一下車就遭謝男等4名男子追打，民眾發現報案，警方獲報趕抵現場，當場逮捕4名涉案犯嫌，從謝、鄭2人身上查獲做案用球棒2支，並查獲兩面失竊車牌及Ｋ盤兩個，全案警詢後依妨害秩序、傷害、竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，今（23）日凌晨1時許接獲報案指稱，鼓山區銘傳路有打架糾紛，立即派遣快打部隊前往查處，當場逮捕4名涉案犯嫌，現場係41歲朱姓男子稱接到28歲謝姓男子邀約至銘傳路商談債務問題，朱男到達相約地點時，卻遭22歲駱姓男子駕駛自小客車載29歲鄭姓男子、28歲高姓男子下車與謝男追打朱男。

警方獲報後迅速抵達現場，並從謝、鄭2人身上查獲做案用球棒2支，另於駱姓男子駕駛的自小客車內查獲兩面失竊車牌及Ｋ盤兩個。被害人朱男現場經119初步包紮後無大礙，警方遂將全數涉案人逮捕帶返所內偵辦。

經了解，朱男與駱等4嫌為前同事及朋友關係，雙方因有債務糾紛，故相約至上述地點談判，未料雙方見面後即發生肢體衝突，警方到場後隨即強勢逮捕涉案人等，並於駱男所駕駛的自小客車內查獲失竊車牌2面及Ｋ盤2個，另該涉案車輛車牌經查為註銷狀態，亦將依道路交通管理處罰條例第12條規定告發、當場扣繳牌照及移置保管車輛。全案警詢後依妨害秩序、傷害、竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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