屏東佳冬戰備跑道28日發生一起死亡車禍，一輛車斗載有務農臨時工的小貨車遭追撞，導致76歲潘姓老婦摔下車斗，送醫後不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬戰備跑道28日發生一起死亡車禍，一輛車斗載有務農臨時工的小貨車遭追撞，導致76歲潘姓老婦摔下車斗，送醫後不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬戰備跑道28日發生一起死亡車禍，一輛車斗載有務農臨時工的小貨車遭追撞，導致76歲潘姓老婦摔下車斗，送醫後不治。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東佳冬戰備跑道28日發生一起死亡車禍，一輛車斗載有務農臨時工的小貨車行經枋寮鄉台1線432k時，遭疑似未注意車前狀況的小客車追撞，導致76歲潘姓老婦摔下車斗，送醫後不治，警方正釐清相關肇事責任，另小貨車車斗違規載客將依法開罰，最高可處1萬8000元罰鍰。

據了解，小貨車上共有6人，除48歲劉姓駕駛外，還有5名務農臨時工，2人坐在副駕、3人坐在車斗，一行人從佳冬鄉出發要去枋山鄉從事農作，不料坐在車斗的76歲潘婦卻在途中遇死劫。

枋寮警分局指出，28日清晨5時34分許接獲報案，枋寮鄉台1線432K（佳冬戰備跑道）南下車道發生嚴重車禍，員警到場後發現，38歲黃姓男子駕駛小客車載47歲韓姓友人行經該路段時，疑因未注意車前狀況而追撞劉男駕駛的小貨車，導致車斗上的3人摔下車，當中76歲潘婦送醫不治。

警方表示，該起車禍共造成5人受傷，分別是小客車的2人及坐在小貨車車斗的3人，當中76歲潘婦因傷勢嚴重，送醫搶救後宣告不治，2車駕駛的酒測值都為零，肇事原因將進一步調查釐清，黃男訊後依過失致死罪嫌移送。

警方說，小貨車車斗違規載客部分，將依「道路交通管理處罰條例」第30條1項6款，汽車裝載時車廂以外載客規定，處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。