財政部國產署2023年開始舉行國有房地包租代管招標，希望可以釋出更多房子提供給租屋族，已經有具體成果，有24戶修繕完成、13戶出租了！以台北市中華路二段20多到30坪的房子，租金大約近3萬到3萬多，以周邊差不多大小和格局來說，租金行情起碼要4萬元。

根據國產署的資料顯示，2023年3月起辦理國有房地包租，但了2023年底，已經公告標租87戶，標脫65戶，標脫率7成5，標脫金額561.9萬元。

國產署即將公告招標今年首批的包租代管標的，這次首度延伸到非六都以外的地區包含嘉義市與屏東縣內的屏東市和內埔鄉，希望可以多提供租屋，嘉惠在外租屋的學子。

這次包租共計有4標30戶，桃園市有10戶，招標底價19萬；台中市10戶，底價15萬、嘉義市5戶，因房屋面積偏大，底價25萬、以及屏東縣5戶，底價10萬。

此外，2023年標脫的標的當中，有24戶包租代管業者已經修繕完成，其中13戶已經轉租給一般民眾、自然人。租金行情來說，台北市9戶出租，地點在中華路二段、面積大約在20到30坪左右，租金近3萬到3萬多。

財政部官員表示，由於國有房地包租代管屋齡較大，很難以此來比較行情，不過確實台北市當地附近租金市價，沒有4萬很難租到差不多大小、格局的房子。

其他已經出租的桃園市有2戶出租，價格在5000多元、台中市1戶租金價格7000多、高雄市1戶，租金價格6500元。