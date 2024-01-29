國民黨不分區立委第一名韓國瑜今（29）日與立委江啟臣拜會民眾黨立院黨團，前立委郭正亮披露，民眾黨內部確實有不同意見的討論。是要跟政權合作成為執政聯盟？還是要成為在野聯盟監督民進黨？郭正亮也提到，江湖上傳言，黃珊珊想選台北市，並認為民進黨有可能禮讓。郭質疑，「妳真的認為民進黨會禮讓妳嗎？妳認為妳的民調會這麼高嗎？妳以為民進黨在台北市都沒人嗎？」

郭正亮今在《新聞大白話》指出，有人導引到2026年的競爭，譬如黃國昌想選新北，民進黨蘇巧慧是百分之一千不可能禮讓，對黃國昌來說綠白合毫無意義。另外，江湖上傳言，黃珊珊想選台北市，她就認為民進黨有可能禮讓，由她和蔣萬安對決。

「妳真的認為民進黨會禮讓妳嗎？妳認為妳的民調會這麼高嗎？妳以為民進黨在台北市都沒人嗎？」郭正亮質疑，未來黃珊珊的民調取決於在立法院的表現，如果綠白合，她的問政監督能拉到最高嗎？真的是嚴重懷疑。