民進黨立法院正副院長候選人游錫堃、蔡其昌今下午前往民眾黨團拜會，民眾黨團比照接待藍營規格迎接，外界關注，民眾黨準立委黃國昌曾喊話「不投蔡其昌」，會議過程是否相當尷尬，不過，黃國昌會後鏡頭前與蔡其昌握手，傳遞善意，並強調，「兩邊有最大共識，在國家和人民利益前，政黨利益和個人利益其實都是小事」。

黃國昌表示，非常感謝立法院大家長游錫堃、蔡其昌來民眾黨團，會談過程非常融洽且愉快，大家對立法院接下來的運作，以及希望可以推動國會改革目標都已經充分交換意見，相信游過去對台灣推動民主貢獻，有目共賭，在台灣歷史上，絕對有游重要的角色和地位。

黃國昌強調，相信台灣社會期待的，未來無論是藍綠白，大家如何在國會攜手合作，推出更多福國利民的法案，這才是人民真正關切的大事。

至於跟藍營談較好，還是綠營？黃國昌強調，無論藍綠，民眾黨的立場和角色是「來者是客、以禮相待」，2場會談內容都很融洽，相信對於國會未來運作都有正面積極意義，民眾黨立場就像柯文哲宣示一定是團進團出，2場會談剛結束，黨團成員有必要再開會討論，有任何決定，都會跟台灣社會、台灣人民清楚報告並說明。

由於早上國民黨國會院長候選人韓國瑜曾主動擁抱黃國昌，媒體也問黃願不願意跟蔡其昌抱抱，不過，蔡其昌則率先伸出手，與黃握手，蔡強調「我通常只跟老婆抱」。

民眾黨團發言人楊寶楨透露，蔡其昌和黃國昌在會議有講到，各黨派有意見不同，但蔡覺得本來就要拜會，看是否能取得共識，沒有像外界想像的尷尬。

對於會議有無討論「單一召委制」，黃國昌說，今天主要就大方向，廣泛交換意見，在制度設計上要討論的細節蠻多的，今天不適合談制度細節，但即使是單一召委制也不見得贏者全拿，如同德國國會，召委席次分佈和國會比例相配合。

黃國昌強調，今日重點在於游昌配能到民眾黨團交換意見，上下午2場會談內容都可以破除掉外界的揣測和想像，這絕對不是刑堂，也不牽涉利益交換，絕對可負責任公開。

不過，對於綠營是否有在會議作出承諾，楊寶楨說，游昌配在會議有提及，畢竟是當上院長的人，職權是中立化的，不會參加黨團會議、中常會、中執會，因為是個人意願，但民進黨團是否照樣落實，無法承諾，因此今天來是表達個人對國會改革推動的意願。