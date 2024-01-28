民眾黨主席柯文哲26日出招，除黨團提出4項國會改革，還要求藍綠候選人到黨團溝通，如今藍綠人選都已表態將拜訪。民眾黨不分區立委當選人黃國昌說，除國會改革4大原則外，將委員會從雙召委制改為單一召委制，也是重中之重，盼藍綠國會領袖提出高見。

黃國昌指出，2024大選終結了民進黨的一黨獨大，讓民進黨8年完全執政卻背棄的國會改革，再度受到國人的關注，除了民眾黨提出的四大原則（建立聽證調查、強化人事同意、利益衝突迴避、以及財務公開透明）以外，如何提升委員會的專業審查，重塑「委員會中心主義」，同樣是國會改革的重中之重。

黃國昌表示，關鍵之一是修正《立法院各委員會組織法》，將現行的委員會雙召委制，改為單一召委制，因現行的雙召委制，一開始就是為了弱化國會的監督能量，淪為國民兩大黨權力分贓的安排，從來就不是為了良善國會制度。

黃國昌批評，雙召委制獨步全球、長期飽受學者批評，導致議程安排零碎、審查無法連貫的效率低落，更弱化委員會抗衡行政部門的能量，甚至出現2位召委搶排法案而鬧雙胞的荒謬現象，雖然民進黨立院黨團過去2屆國會提案修法改採單一召委制，但因國民黨的反對而原地踏步。

黃國昌強調，國會改革的號角已經重新響起，藍綠兩大黨都應正視「單一召委制」的改革議題，明確表態，而明日藍營韓國瑜和江啟臣將至民眾黨團拜訪爭取支持；據悉現任立法院長游錫堃也有意獲正式提名後拜訪，希望能有機會聆聽兩大黨國會領袖的高見。