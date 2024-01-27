立院龍頭之戰，民眾黨團8票成為關鍵。國民黨韓國瑜、江啟臣的「韓江配」將在29日上午9點前往拜會民眾黨團，民進黨籍的現任立法院長游錫堃也表示，會在獲得提名後馬上去拜會。針對最後韓國瑜、游錫堃誰會贏得立法院長？前立委郭正亮表示，人事案，藍綠不可能合作，如果民眾黨主席柯文哲拍板做最後決定，韓國瑜的勝率應該會超過6成。

針對藍綠拜會民眾黨，郭正亮今(27日)在中天《洪淑芬辣晚報》節目中表示，游錫堃稱拜票，韓國瑜叫溝通，韓國瑜承諾會做國會改革，就民眾黨提出的議題做回應。游錫堃去到那裡要談什麼，他不知道。國民黨可以談得很深，說一起問政、監督，可以讓幾席召委，這都可以談，可是游錫堃要承諾什麼呢？

郭正亮接著指出，現在民眾黨主席柯文哲已經介入了，就是團進團出，不然就開除遞補。他認為，小黨就是聲音要大、動作要大，可是要有黨紀。不過，立法院開議之後，小黨真的會被兩大黨淹沒，所以現在聲音大是合理的。

不過，郭正亮也點出，未來法案以及預算，兩大黨有可能談，一旦兩大黨合作，民眾黨就沒角色了。可是這種人事案，藍綠不可能合作，所以民眾黨就變成關鍵角色。

主持人洪淑芬問到，最後韓國瑜、游錫堃誰會贏得立法院長？郭正亮回應表示，未來如果柯文哲拍板做最後決定，韓國瑜的勝率應該超過6成。