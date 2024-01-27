【全程字幕】參加中部餐會與蔡壁如私下暢聊！ 柯文哲：討論台中下一步怎麼做 @ChinaTimes

民眾黨選後謝票活動陸續舉辦中，今(27日)先在彰化市席開20桌，宴請台中、彰化等6縣市選哲之友會顧問、競總顧問等重要幹部，柯文哲與前立委蔡壁如終於同框私下暢聊10分鐘；下午則舉辦「阿北森友會」中部小草感恩見面會，柯文哲會後受訪表示，兩人聊了很多，包括台中下一步要怎麼做，大家交換意見。傳蔡壁如接中央委員，柯也說，新任立委會是當然中央委員，2月7號會開實體會議，很多東西等新的中央委員會成立後再討論。

民眾黨27日下午舉辦「阿北森友會」中部小草感恩見面會，黨主席柯文哲會後受訪。(截自中時新聞網直播)

民眾黨今中午在彰化唯愛庭園舉辦年末感恩餐會，柯文哲與蔡壁如終於同框，但在場內互動冷淡，在步出場外要全體大合照時，2人才到一旁暢聊將近10分鐘，但並未向媒體透露談了甚麼內容。

民眾黨下午舉辦「阿北森友會」中部小草感恩見面會，會後聯訪時，柯文哲再次被追問與蔡壁如談了甚麼，柯鬆口說，「聊很多啦，下一步台中要怎麼做，大家交換意見」。

對於傳出要給蔡壁如黨職、給中央委員，柯文哲表示，2月1日新的立法委員要上任，不分區立委會是當然中央委員，本來2月7日就要開實體會議，過去都在網路上開會，很多東西都要等新的中央委員會成立後再討論。

有媒體追問，網紅四叉貓稱黨內有人在擋，點名黃珊珊跟林國成？柯文哲則笑說，四叉貓講的話你們怎麼會相信，黨內也討論，以後有名嘴亂講話該告就要告，不能再忍受這種鬼扯，還有酒駕被開除的、輔導候選人搞到汽車旅館去的，整天在政論節目鬼扯，以後再鬼扯就告他。