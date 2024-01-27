民眾黨日前舉辦感恩餐會，但代表民眾黨參選台中市一選區立委的蔡壁如卻未出席，引發討論。對此，沈富雄則分析蔡壁如回應這些事的態度，大讚她是「近代史上最有政治天分的政治人物」。

沈富雄昨（26）日在政論節目《少康戰情室》中提到，蔡壁如是他觀察近代史上最有政治天分的政治人物，從屏東上來的護理師跟著一個最難纏的柯文哲20、30年，並把柯調教的有模有樣。

此外，針對近日傳聞關於中央委員、民眾黨內部鬥爭以及跟黃珊珊不合等事，沈富雄認為，這些都是無中生有，但蔡壁如處理這些事時，非常溫文儒雅，且一點怨氣、冤枉都沒有，相當的ENJOY。

沈富雄更笑稱蔡壁如剪頭髮後，外型就進步、好看很多，蔡壁如聽完後則一連擺出幾個POSE，讓全場都因此笑翻。

蔡壁如昨則在同場節目中，針對未被通知出席民眾黨尾牙餐會一事做出說明，蔡壁如表示，有記者突然說24日的尾牙沒看到她，她聽完後愣了一下，便反問「尾牙？什麼尾牙？」才會衍生一連串的風波。蔡壁如強調，她並不介意此事，「吃飯這件事情是小事」。