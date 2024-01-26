隨著2024總統暨立委選舉落幕，民眾黨因為在2/1登場的新國會掌握8關鍵席次，成為電視台政論節目討論的對象，其中甚至不少跟民眾黨主席柯文哲有嫌隙的前幕僚受邀參加。然而疑似因不滿部分名嘴言論，民眾黨準立委黃珊珊今（26）日稍早在臉書發文表示，會進行蒐證、提告，引發廣大網友議論。

黃珊珊稱，「每天都有人在造謠，傷害台灣民眾黨，只要是不實的惡意中傷，都會蒐證、提告。」不少白營支持者直指《美麗島電子報》董事長吳子嘉，留言稱「吳子嘉公開在節目說等待她的提告，但是好像已經一個星期了，還沒收到法院通知書，這回看黃珊珊會不會在這留個言說提告了，最好把提告書也公開」、「吳子嘉每天都在節目爆你的料啊!」、「不是要告吳子嘉嗎？告了嗎？」

不過也有網友持不同意見，苦勸「以訟止謗並不是一個政治家的氣度，要改變台灣政壇風氣，從民眾黨做起，改變的力量是我們的希望，也是託付」、「希望你們顧及他人感受，要別人不造謠，抹黑，從事惡意鬥爭，應要求從自己做起！」、「黃珊珊：我是你的粉絲，我一句送你的話，一定要監督執政黨這樣才能永久延續下去」。

另針對部分柯前幕僚發表對柯文哲的負面言論，民眾黨發言人陳智菡近日也指控，他們做這些事情傷害柯文哲非常沒有道德，為這些事情不是他們可以評論的範圍，連基礎常識都沒有還講什麼，這是職業道德，「如果沒有職業道德，只能到綠媒放這些消息，那就是連做人的禮義廉恥都沒有了。」