民眾黨前秘書長謝立功日前透露民眾黨不分區立委當選人黃珊珊有親民黨、民眾黨雙重黨籍。民眾黨中評會要求，不分區立委2月1日前未辭另一個政黨黨籍，就不能接任不分區立委。媒體人吳子嘉表示，民眾黨雖是柔性政黨，但是幹部以上規定，包括從里長選舉以上，都必須要單一政黨，「黃珊珊明知故犯，就是跋扈囂張」。

針對黃珊珊被爆雙重黨籍，吳子嘉25日在《關鍵時刻》節目中表示，主要是因為黨員整個都炸爆了，發現謝立功講的話是對的。民眾黨雖是柔性政黨，但是幹部以上規定，包括從里長選舉以上，都必須要單一政黨。所以黃珊珊明知故犯，就是跋扈囂張。

吳子嘉指出，黃珊珊自以為她後面有民眾黨主席柯文哲當靠山，結果中評會的委員們在座談會的時候，就提醒她這個問題，她馬上就答應立刻把親民黨黨籍退掉，否則2月1日就不能讓她擔任不分區的委員，這很清楚，規定就是如此，連柯文哲也不敢反對。

吳子嘉接著點出，民眾黨有兩位不分區委員，同時承諾立即辭去他們的第二黨籍，所以並不是只有黃珊珊一個人。他們同時也提醒黃珊珊，因為她是不分區立法委員，要百分之百執行民眾黨黨意，如果她不執行黨意、違反黨規，恐會有黨紀處分。