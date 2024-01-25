民眾黨24日在台北市舉辦尾牙，黨主席柯文哲與太太陳佩琪、網紅館長、愛莉莎莎也受邀參加，不過前立委蔡壁如卻未被通知出席。前立委郭正亮表示，尾牙名單是由組織部開出，除非有一個黨內很有權力的人物，下令說把某某人劃掉，不然組織部不敢做這種事。

媒體人黃暐瀚25日在《國民大會》節目中表示，民眾黨的尾牙，蔡壁如真的沒被通知。蔡壁如是2019年民眾黨去內政部申請成立政黨當時的申請人，卻沒被通知參加尾牙。這代表民眾黨差點就選上立委的人，卻沒被受邀，他覺得很奇怪。這種事情在其他政黨不會發生。

黃暐瀚舉例表示，民進黨籍總統當選人賴清德雖然選得不好，也把民進黨落選人通通請到萬里吃飯，副總統當選人蕭美琴還送暖。而民眾黨只有10位立委候選人，卻沒有安排。

郭正亮認為，尾牙名單是由組織部擬定，除非有一個黨內很有權力的人物，下令說把某某人劃掉，不然組織部不敢做這種事。