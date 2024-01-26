前立委蔡壁如昨（25）日稱自己沒收到民眾黨感恩餐會的通知，她和黨中央及黨主席柯文哲的互動也引發外界關注。媒體人黃暐瀚昨晚就在節目《關鍵時刻》驚爆，不是柯文哲派蔡去台中選，實際上是台中市長盧秀燕把她撈起來，蔡壁如才順勢結合國民黨到中一選區跟民進黨籍立委蔡其昌車拚。

黃暐瀚提到，蔡壁如原本身為柯文哲身邊的血滴子、黏竿處的掌門，為什麼會被發配邊疆到台中海線的中一選區跟蔡其昌車拚？那就是因為蔡壁如在2024年11月2日時，論文問題被抓到後就不做立委了，當時大家還說「很有膽識，是女版的王世堅」，而當時補蔡壁如位子的，就是民眾黨2024副總統候選人吳欣盈。

黃暐瀚回憶，蔡壁如跟著柯文哲一路從台大到台北市政府，又到了立法院，為了民眾黨的聲譽，不要讓民眾黨被攻擊，辭掉立法委員。黃說到，「立法委員一個月薪水十幾萬，加上助理費還不只，柯文哲是不是該給蔡一個黨部的工作？結果完全沒有安排，而且還不是忘記安排，是真的沒有安排。」

黃暐瀚續指，蔡壁如辭去立委後，是全台到處流浪、全台大縱走，到處去幫民眾黨，幫到了台中才遇到了盧秀燕，最後是媽媽市長把她撈去選立委，「我講話要負責任的，不是柯文哲派蔡壁如去台中選，是她找到中一選區的蔡其昌，國民黨還在猶豫時，結合上來。此外，韓國瑜幫蔡壁如站台，也不是柯文哲接頭幫忙。」

黃暐瀚強調，「因為柯文哲都不曾安排、不懂安排；但盧秀燕她會安排，會讓蔡壁如在台中勇敢的繼續經營，而且選下一次的立法委員。」