立法院正副院長將於2月1日投票選出，民眾黨掌握關鍵8席，今上午民眾黨說明，希望國民兩黨的正副院長候選人到黨團說明想法，以民主、公開透明的方式讓民眾黨立委共同決議支持人選。對此，民進黨立院黨團表示，本黨團將尊重未來所推出候選人尋求所有立法委員支持的意願。
民眾黨主席柯文哲表示，在聽完兩黨人選的想法後，8位民眾黨立委將會共同決定要支持哪組候選人。
民進黨黨團表示，立法院院長、副院長是由立法院委員互選產生，本黨團將尊重未來所推出的候選人尋求所有立法委員支持的意願。
立法院正副院長將於2月1日投票選出，民眾黨掌握關鍵8席，今上午民眾黨說明，希望國民兩黨的正副院長候選人到黨團說明想法，以民主、公開透明的方式讓民眾黨立委共同決議支持人選。對此，民進黨立院黨團表示，本黨團將尊重未來所推出候選人尋求所有立法委員支持的意願。
民眾黨主席柯文哲表示，在聽完兩黨人選的想法後，8位民眾黨立委將會共同決定要支持哪組候選人。
民進黨黨團表示，立法院院長、副院長是由立法院委員互選產生，本黨團將尊重未來所推出的候選人尋求所有立法委員支持的意願。
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