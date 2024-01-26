台灣邦交之一、南太平洋島國吐瓦魯將在今（26）日舉行大選，前總理索本嘉（Enele Sopoaga）也是候選人之一。他表示，吐瓦魯應繼續承認台灣是主權獨立國家，也是吐瓦魯的友邦。

《衛報》2報導，繼諾魯15日無預警宣布與台灣斷交後，外界傳出吐瓦魯也可能在大選後轉向中國，動向因此備受關注。有意角逐總理的財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）表示，若成功當選，他將「重新檢視」吐瓦魯與台灣和中國的關係，以確保吐瓦魯的外交政策符合國家最佳利益。

這次吐瓦魯大選即將選出16位國會議員，由於當地沒有政黨，這16人經過協商後，將形成不同派別，後續再由人數最多的派別組成新政府，並選出總理。

索本嘉在2013至2019年期間擔任吐瓦魯總理。（資料照／美聯社）

因此，即使現任總理拿塔諾（Kausea Natano）成功保住國會議員席次，也可能無法連任總理。在拿塔諾執政下，台吐雙邊關係始終穩健。他曾在2022年訪台；去年11月的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）上，他透露中國曾嘗試與吐瓦魯建交，但遭到拒絕，因為中方「不允許朵們同時與台灣和中國有正式外交關係」，他也重申對台灣的支持。

同樣有意再次角逐總理的索本嘉，過去曾出任駐台大使。他向《衛報》表示：「吐瓦魯應繼續承認台灣是主權獨立國家，是吐瓦魯的友邦。」

由於潘恩紐的選區沒有其他競爭者，因此他已確定保住自己的國會席次。整場選舉的結果將在26日晚間出爐，新政府預計將在未來幾天內組建完成。