立法院正副院長2月1日改選，立院國民黨團三長選舉先於本月30日開打，黨團總召將由立委傅崐萁對上賴士葆；書記長部分則由立委洪孟楷與林思銘競爭。不過書記長兩位參選人展現團結，由林思銘禮讓洪孟楷。兩人26日上午齊發臉書，對外宣布將由洪孟楷擔任書記長，林思銘擔任首席副書記長，兩人表示都是第10屆進入國會的同梯，多次議題共同討論、合作，默契十足。相信未來與黨團溝通、協調、運作上，更能發揮相輔相成效果。

洪孟楷表示，感謝林思銘承讓，願意由自己擔任國民黨第11屆第1會期的黨團書記長，而林思銘也將擔任黨團首席副書記長角色，配合1月30日所決定的總召，共同在立法院並肩作戰。林思銘也說，感謝洪孟楷盛邀，團結共同發揮國會最強監督力量。

兩人表示，彼此都是第10屆進入國會的同梯，多次議題共同討論、合作，默契十足。相信未來與黨團溝通、協調、運作上，更能發揮相輔相成效果。

兩人也一同感謝黨團其他成員的禮讓，讓他們能有更進一步承擔服務的機會。未來三黨不過半，朝野協商過程重要性相信更加吃重，也期待在各個重要法案、議題上，能夠在野盟友的理念結合，甚至歡迎執政黨委員針對重要議案的理性討論、合作，再次強調，國會113席，應該人人都站在民意方、而非黨意方。尊重國會就從尊重人民聲音開始，聽得見人民的訴求，才無愧支持。

兩人表示，讓過去傲慢的執政團隊，學習「謙卑」、 「反省」、「 改變」。發揮國民黨團新國會戰力，這是新任幹部的使命。也會盡快聽取各方意見、盤點第10屆立法未盡之處，把第一會期優先法案提出，歡迎各界檢視，國民黨團絕對會是最貼近民意、最反應時政、最苦民所苦的行動團隊。勇往直前、全力以赴，以台灣人民的福祉與利益為最大之依歸，共同打拚。