外界關注國民黨立法院黨團總召選舉，於24日至25日中午開放登記，立委賴士葆今上午率先登記，至於外傳要參選的準立委李彥秀、傅崐萁則尚未確定。而書記長部分，立委洪孟楷一早也透過辦公室登記參選。立委陳玉珍上午也陪同賴士葆登記，並牽起賴士葆的手喊「凍蒜」表態支持。

陳玉珍今早也出席在黨團辦公室召開的記者會，看到賴士葆來登記後，特地站出來表態力挺，她表示，賴熟悉議事規則，更在黨團會議中，提出不少寶貴議事攻防意見，強調是「眾望所歸」，並牽起賴士葆的手喊「凍蒜」。

媒體詢問陳玉珍，是否有接到其他人的電話拉票？陳笑回，電話沒有。媒體追問，當面呢？陳玉珍則改口說，電話有，賴士葆委員。

而記者會結束後，王鴻薇、立委當選人廖偉翔被問到，跟賴士葆一起開記者會，是否支持他？王鴻薇表示，賴士葆有跟她拉票，她通常，有先來跟她拉票的人，她都會支持，別忘了還有書記長選舉。廖偉翔則說，等最後有哪些人選再來思考。