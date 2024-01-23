國民黨立委傅崑萁原欲爭取立院副院長參選資格，昨戲劇性退讓，支持「韓江配」搶立院龍頭，被外界認為他將目光轉向黨團總召選舉。國民黨立委王鴻薇今受訪時對此指出，國民黨團將循黨內民主機制，若有意擔任總召的人就會去登記，但目前她僅收到國民黨立委賴士葆的拉票，至於其他現有的許多傳言，都沒辦法證實。

王鴻薇說，目前有意競選黨團總召的，只有賴士葆來跟她拉票，這些事情其實都可以公開透明來講，外界現在出現太多傳言，她沒有辦法證實，但國民黨內有任何的良性競爭，她覺得都是好事，過去也都有相關機制存在，也沒有影響國民黨的團結。

至於回鍋擔任立委的李彥秀則強調，國民黨團有內部民主機制，相信最終包括總召推選也都會非常順利圓滿，且無論結果如何都非常正面，無需擔心或害怕，「大家都是同事，大家都有這樣的默契，都是為黨、為整個立院黨團服務。」

媒體也追問李彥秀是否會領表參選黨團書記長？李彥秀笑而未答。王鴻薇說，請多給李彥秀一點空間，只要有人願意承擔，都覺得非常感謝，國民黨有自己的機制，每年都會改選1次黨團幹部，每次有2組以上的人選也很正常，「我們不像民進黨萬年黨鞭、萬年總召，你要去問一下民進黨他們要不要選、是不是還是柯建銘，那個才是違反民主程序。」