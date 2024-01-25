2024立委選舉台中第一選區被視為是「藍白合示範區」，民眾黨前立委蔡壁如獲得台中市長盧秀燕大力輔選，小輸民進黨立法院副院長蔡其昌。媒體人黃暐瀚表示，蔡壁如因論文事件辭去立委後，民眾黨連黨部工作都沒有安排。盧秀燕則除了把蔡壁如「撈」去台中選，預估選後對她也會有所安排，以讓蔡壁如在台中繼續經營，幫助她選下一次立委選舉。

針對立法龍頭之戰，黃暐瀚24日在《關鍵時刻》節目中表示，蔡壁如若擊敗蔡其昌當選立法委員，今日也許就可以直接帶槍投靠，要民眾黨在立院龍頭戰之中，9票通通跟她走，票投給國民黨不分區立委當選人韓國瑜，因為韓國瑜除了幫蔡壁如站台掃街，還幫民眾黨新北市立委候選人李有宜。

黃暐瀚認為，柯文哲說他跟民進黨籍立法院長游錫堃不錯，但要看清楚，幫民眾黨立委的是韓國瑜，現在剩沒幾天就要投票了，民眾黨卻沒有優先要投給韓國瑜，甚至韓國瑜寫臉書回應民眾黨的國會改革主張，連該黨不分區立委當選人黃國昌也比讚，民眾黨發言人陳智菡卻出來否認稱，尚未決定要投給韓國瑜。黃暐瀚覺得，其實可以不要回答，即使沒有說要投給韓國瑜，但也不要否認可能柯文哲會支持韓國瑜的傳言跟報導。

黃暐瀚也指出，2022年11月2日，蔡壁如因為論文的問題，辭去立委職務，民眾黨主席柯文哲當時也許可以給她一個黨部的工作，擔任特助也好，但卻沒有安排。所以蔡壁如是一路全台到處「流浪」，到處去幫民眾黨，到了台中以後，遇到了盧秀燕，所以最後是盧秀燕把蔡壁如撈去台中選，並不是柯文哲派蔡壁如去台中選，而是蔡壁如自己找到了台中中一選區，當時國民黨還在那邊猶豫，才因此結合。

黃暐瀚認為，蔡壁如以後就是盧秀燕的人了，因為柯文哲對蔡壁如不懂安排，但盧秀燕會安排，會讓蔡壁如在台中勇敢的繼續經營，而且去選下一次的立法委員。