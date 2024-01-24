新一屆立法院龍頭選舉，藍綠兩大黨各自推出韓江配與堃昌配，傳民眾黨可能正副院長「綠藍合」，資深媒體人尚毅夫直言，民眾黨先搞掉韓國瑜當院長，還要藍白合作倒閣、國會全面改選，到時候民眾黨大幅度提名又是國民黨倒楣，綠營說不定還撈到國會過半，「稍微有點政治腦袋好不好？國民黨有這麼笨嗎？」且白營想搞藍綠合，只要國民黨全部支持黃國昌當副院長，就能逼民眾黨在「新潮流蔡其昌」跟黃國昌二選一，「柯文哲不是說『新潮流不倒台灣不會好』嗎？蔡其昌哪一個派系？投啊！」

針對三黨不過半的立法院正副院長選舉，民眾黨8席立委關鍵少數動向將影響結果，除投自己、與藍綠合作外，還傳出要「藍綠合」，院長支持民進黨游錫堃，副院長投給國民黨江啟臣。

對此作法，資深媒體人尚毅夫今(24日)在政論節目《狠狠抖內幕》表示，韓國瑜喊出雙進雙出，但如果上午院長投票不是韓國瑜當選，下午的副院長投票，江啟臣不可能去當游錫堃底下的副院長；而江啟臣若要與韓國瑜同進同退，國民黨做出決議「既然民眾黨院長綠白合，那副院長就支持黃國昌，繼續綠白合」，屆時國民黨才是多數黨，民眾黨8席怎麼投也沒用。

尚毅夫續指，若民眾黨不希望黃國昌當副院長，進到第二輪投票時，就只有蔡其昌跟黃國昌可以選，投蔡其昌就是綠白合，「柯文哲不是說『新潮流不倒台灣不會好』嗎？蔡其昌哪一個派系？投啊！」黃國昌就算當場辭副院長，再投幾次都是一樣的結果，就是逼到民眾黨考慮去投蔡其昌。民眾黨關鍵少數不要搞到國民黨反而變成「關鍵多數」，誰搞死誰還不知道。

而民眾黨發言人陳智菡日前突放話「閣揆若未經多數同意，可能發動倒閣」，尚毅夫反問，「你把韓國瑜搞掉，還要藍白合作投倒閣案，有沒有問題啊？」國民黨是多數黨，倒閣之後國會改選，民眾黨如果大幅度提名，倒楣的是國民黨，說不定改選之後民進黨還撈到國會過半，「國民黨會這麼笨嗎？陳智菡稍微有點政治腦袋好不好？國民黨再笨都不會這樣玩」。

若民眾黨以支持韓國瑜當立法院長，換取藍營支持倒閣案，尚也直接點出，都是多數黨當院長了還倒閣、全面改選，政治現實面也要考慮吧，憲政上就沒有同意權，就算要倒閣也該是一年後看行政院長的表現再決定，如果沒經過立院同意就要倒閣，民眾黨才是政治動盪的造成者，如果國民黨能藉此機會跟白營劃清界線，也沒什麼不好。