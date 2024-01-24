民眾黨在2024立委選舉贏得8席，但由於黨主席柯文哲並無公職，未來與在立院擁有話語權的準立委黃珊珊，互動引發關注。對此，資深媒體人謝寒冰24日就表示，「我覺得有機會翻臉，民眾黨有好幾個人彼此都會互相翻臉，那一些大頭、真正掌握權力的人，他們為的是要去享受柯文哲光環帶來的政治利益，如果柯文哲的光環黯淡了，這些人不會內鬥才奇怪，據我所知，他們內鬥在選舉的時候就開始了」，引發討論。

謝寒冰24日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「我覺得有機會翻臉，民眾黨有好幾個人彼此都會互相翻臉，有幾個人是有本錢的」，謝寒冰更爆料，「據我所知，現在他們有一些老臣子認為，柯文哲都被周邊圍繞的這些人把持住了，所以把一些老臣子都踢在一邊，包含蔡壁如這一些人都被踢在一邊，蔡壁如已經打算不進黨中央，要留在台中，在這種狀況下，變成他原來的那一批人不見了，變成新的這一批權貴全部圍繞他在這邊」。

謝寒冰更接著說，「但黃國昌、黃珊珊是一掛的嗎？陳昭姿跟他們又是一掛嗎？其他幾個人都來自三山五嶽，在這種狀況下，他們現在暫時以黃國昌馬首是瞻，可是問題是能夠持續多久？實際上民眾黨是因為柯文哲一個人的光環，聚集在這裡」。

謝寒冰最後也指出，「但現在柯文哲現在正在走鐘當中，如果一直這樣他的威信很快就會喪失，那一些大頭、真正掌握權力的人，他們為的是要去享受柯文哲光環帶來的政治利益，如果柯文哲的光環黯淡了，這些人不會內鬥才奇怪，據我所知，他們內鬥在選舉的時候就開始了」。