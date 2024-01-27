尾牙事件引關注！蔡壁如現身民眾黨台中餐會 被問柯文哲反應曝 @ChinaTimes

與蔡壁如同坐主桌！柯文哲現身台中感恩餐會 記者狂追問「這題」反應曝光 @ChinaTimes

民眾黨前立委蔡壁如2024大選在台中中一選區出戰民進黨蔡其昌，僅以些微差距落敗，外傳該黨主席柯文哲有意找她擔任中央委員。對此，蔡近日曾做出回應，會持續深耕台中，中央委員不管在哪做都可以。今（27）日柯文哲和蔡壁如皆出席中部感恩餐會，但桌牌上連名字發生錯誤，再度引發關注。

繼24日北部的感謝餐會後，民眾黨今中午在彰化辦感恩餐會，全程不開放媒體攝影，但從拍到的畫面看到，掛在蔡壁如椅背的牌子卻是寫著「中央委員蔡璧如」，誤將「壁」寫成「璧」。

蔡壁如的名牌出現錯字。（圖截自中時YT）

除此之外，蔡壁如26日在出席節目《少康戰情室》時，有被問到是否通知她當中央委員？蔡對此回應，「沒有」，並強調資訊皆是從媒體上看到，以及記者詢問。不過蔡壁如也提到，民眾黨中央委員都是線上開會，在哪當都一樣。

儘管蔡壁如早上才在臉書發文表示，「尾牙小事不用無限放大」，然而隨著中部餐會畫面曝光，也讓外界對蔡壁如和柯文哲及民眾黨中央的關係更加好奇，但一切也只能等該黨給出答案。