民眾黨24日舉辦感恩餐會，現在卻爆出通知羅生門，有沒有通知黨內2024立委候選人參加，成為各界關注的目標。對此，媒體人黃暐瀚直言，民眾黨立委人數不多，又不是有700人，搞到現在這種境地，顯然有一點各自開砲的狀態。

黃暐瀚昨（26）日在節目《57爆新聞》指出，在自己看來，民眾黨那一種全國性餐會，連網紅館長、愛莉莎莎都來了，民眾黨只有10個立委（區域立委候選人），「你以為是有700個人，就只有10個，這個10個打電話，能來就來，誰會不願意來？」

不過黃暐瀚揭露，問題是還真的有人不願意來，像陳琬惠就有被通知，但沒有要去，所以現任有被通知的沒去；可是想要去也有可能沒被通知，像李有宜在新北市蘆洲，很近的，那有沒有被通知，現在看起來記者詢問的結果是沒有，「那會不會有什麼誤會？」

黃暐瀚認為，誤會那麼多就顯示出民進黨內部是不穩定，黨主席柯文哲當然大權在握，黃珊珊又是立委，未來民眾黨8席不分區是不是都聽黃珊珊的？最近大家討論蔡壁如深耕台中，跟台中市長盧秀燕也很好，如果蔡要當中央委員，可以待在台中，不用回台北。

針對蔡壁如的狀況，黃暐瀚提到，現在有兩個問題，「第一是她在民眾黨內的影響力還大不大；第二個她是跟國民黨的關係比較深？還是跟民眾黨關係比較深？未來大家一定會討論這個。」

黃暐瀚最後總結，「柯文哲身為一個黨主席，這一些眉眉角角，他只要願意處理、願意調解、願意制止這些發言，都可以做得到，顯然現在有一點各自開砲的狀態。」