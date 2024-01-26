民眾黨選後掀起茶壺風暴，傳出前立委蔡壁如將回任黨中央委員以制衡準立委黃珊珊，但蔡壁如卻未受邀參加尾牙引議論。對此，蔡壁如25日親上火線回應，尾牙忘了通知，就把它當成內部疏失，不用政治操作，也不用揣測她跟黃珊珊關係不好，兩人真的沒有怎麼樣；她也說自己沒有能力管理黨團，現在在外面開疆闢土比較重要，黨內就讓主席身邊的人去做決策；但提到KPTV不排她的廣告時，蔡也直言，「黨內缺乏溝通跟有能力協調的人」。

網紅「四叉貓」劉宇25日曝光，民眾黨昨晚舉辦尾牙，館長、丁特、2Chill、愛莉莎莎等網紅都現身，而蔡壁如被問及此事時，竟說自己「沒收到通知」，讓外界相當不解。而2024大選期間，操盤民眾黨選舉的黃珊珊曾因不滿《三立新聞》報導「藍白合」新聞，控告《三立》加重誹謗並下令即日起民眾黨拒上三立政論節目；但蔡壁如和踢爆黃珊珊雙重黨籍的前黨秘書長謝立功，25日都到三立政論節目討論時事並回應民眾黨諸多事件。

對於未受邀參加尾牙，蔡壁如25日在三立節目《前進新台灣》表示，她不知道有尾牙，但24日晚上有好朋友傳訊息問她「會不會去」，她回「去甚麼」，對話就結束了。主持人鍾年晃詫異說，「所以朋友以為你會去尾牙，可能想跟你一起去，結果發現你根本不知道，那有點尷尬吧。怎麼會把你漏掉了？」蔡壁如則尷尬笑說，這個不討論啦，有時候還是會有一些疏忽，大家不要聯想太多，「有些事情不要太認真去看待，像尾牙忘了通知，我覺得就把它當成內部疏失，也不要把它搞成政治事件，不需要啦」。

蔡壁如也主動說，「我在三立節目我要特別講一下，選完有些媒體喜歡放話我跟黃珊珊關係怎麼樣，就是『沒有怎麼樣！』」，她說距離的美感有讓很多人認為黃珊珊都沒有幫忙，「不要去講這些事情，她很忙，我也很忙，在這個時間，大家不要再去揣測誰跟誰不好，這對我們黨內同志都很傷」。

而自己曾說柯文哲的面紙發不出去、KPTV不排她的廣告，蔡壁如解釋，選舉還是自己的事情，這些都跟黃珊珊沒關係，KPTV是因為想在節目中間放自己的廣告，只是拖了很久，結果裡面的人就傳給四叉貓、透過四叉貓放出來，「這個黨內…這個群組怎麼會這樣子呢，缺乏溝通跟有能力協調的人，小摩擦都不是甚麼問題」。

對於日前傳出蔡壁如將接任中央委員，但自己表態會留在台中，蔡壁如說，她對選民要有所承諾，她從半年前空降到台中為大家打拚，到最後有這樣的成績，她承諾選民會留在台中，深耕到多深就一步一腳印走下去，「中央委員只是一個職稱，不管人在金門、澎湖、台中，黨部也是常常開線上會議，這個不衝突」。

鍾年晃再追問，最近還傳你會去管立院黨團，所以你不會介入日常黨務工作？蔡壁如先笑說，「我沒有能力（管黨團）啦」，台灣民眾黨才發展4年多，很多有能力、像是她這樣去開疆闢土的人，不敢說自己開的多好，但至少她願意去，黨還是要向外拓展，「回來黨部…主席身邊有這些人，就讓他們去做決策就好」，她認為還是要開疆闢土，為民眾黨培養可以參加選戰的人，現在這對她來說比較重要。