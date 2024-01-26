新一屆立法正副院長選舉，民眾黨今（26日）拋出新考題，希望國民兩黨的正副院長候選人到黨團說明想法，以民主、公開透明的方式讓民眾黨立委共同決議支持人選。對此，國民黨立法院長參選人、準立委韓國瑜也回應，「我們願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機。」

韓國瑜下午在臉書發文，「唯有團結的在野，才能有強大的制衡力量，才能有效的監督執政」，欣見各方對於國會改革的意見逐步的收攏與共識，他們願意釋放最大誠意，前往拜訪溝通在野的伙伴，尋求團結合作的契機。

韓國瑜強調，「我們肯定也樂見，在野的國會能有共同改革的決心與方向。既然如此，就更不該錯過任何可以團結合作的機會，這也是為何國瑜先前表達國會改革理念，藉此公開、具體地回應在野夥伴的訴求主張。議題更不只是侷限國會的改革，針對特定的議題、好的政策，接下來都應該有更好的互信與討論合作的空間。」

韓國瑜表示，為了強化立院監督執政的機制、捍衛每一席國會議員的監督力道，我們願意撇開外界流言的紛擾，誠意溝通、尋求在野的支持，希望打開合作的契機、保持良好互動，共同面對顢頇蠻幹的民進黨，強化國會監督制衡的價值！