【全程字幕】立院龍頭挺誰？ 柯文哲出招：候選人到民眾黨說明 @ChinaTimes

2月1日將進行立法院正副院長選舉，由於藍綠白三黨不過半，民眾黨8席成關鍵少數。黨主席柯文哲邀請兩黨候選人到黨團正式跟8位立委說明想法。對此，國民黨準立委徐巧芯認為，對藍以外的政黨拜票要非常努力，但不需要到黨團裡面對答，好像面試。

徐巧芯認為，正副院長選舉對綠、白營拜票要一視同仁，雖然自己人不用特別拜票，但其實韓國瑜、江啟臣有跟藍委約見面吃飯，是互相了解、溝通、拜票過程。

至於對藍營以外的政黨拜票，徐巧芯在中天《大新聞大爆卦》中直言，要非常努力，可是不需要到黨團裡面對答，好像面試，然後去民進黨不用？她認為，如果民眾黨開放，反之，也可問民進黨韓江配想要去拜票溝通，反之，游錫堃、蔡其昌要不要來國民黨團？

徐巧芯認為，黨外的每一位立委都多多去爭取，不會因為白營8席好像就比較重要，如果民眾黨最後選擇游昌配，我們也不意外，但綠白立委支持都要努力爭取。