民眾黨日前在台北舉辦尾牙，網紅愛莉莎莎、館長、丁特等人都出席，民眾黨前立委蔡壁如卻沒有受邀參加；民眾黨表示，會在北中南各辦一場感恩茶會。前立委郭正亮表示，民眾黨主席柯文哲怎麼可能去決定誰能不能參加尾牙，因此他質疑完全是內部作業，但怎會有人被漏掉而沒被邀請，而且被漏掉的人似乎不只蔡壁如，有點不可思議。

郭正亮今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民眾黨尾牙可以邀情成這樣，真的難以想像，若說是單純的行政作業，他不相信。他認為，民眾黨包括參選和卸任立委最多14人或15人，應全部都邀請，這是基本原則。

郭正亮質疑分成北中南辦的說法，郭正亮指出，據他了解，中部跟南部是茶會，感恩餐會真的就只有台北這一場，館長、愛莉莎莎也去，真的就是感恩餐會。像那樣的場，台中、高雄都有辦，他不相信，頂多就是感恩茶會。

郭正亮接著表示，就是很奇怪，怎會出現這種問題，不可思議。可能是有某人說把這個人劃掉、這個人不要邀請。民眾黨主席柯文哲怎麼可能去決定誰能不能參加尾牙，因此他質疑完全是內部作業，但怎會有人被漏掉而沒被邀請，而且被漏掉的人似乎不只蔡壁如，有點不可思議。