立法院25日進行辦公室抽籤，韓國瑜抽到青島二館3506研究室，也就是連任失敗的民進黨立委高嘉瑜的辦公室。高嘉瑜指出，這間辦公室上一位主人是柯志恩，可能因為柯是不分區立委，就沒有多加整修，當時漏水、壁癌等很多問題沒整理，自己花了很多時間重新裝潢。柯志恩26日反駁說，房子漏水或壁癌，跟區域或不分區有什麼關係；她還曬照說，辦公室「乾淨整潔」最重要。

柯志恩26日在臉書粉專貼文表示，25日剛抽完立委辦公室，可以說是幾家歡樂幾家愁，因為長久以來立法院都流傳著哪間風水最好、辦公室連任率最高、出過縣市長；而韓國瑜抽到的辦公室正是被喻為「籤王」，風水最不好的一間，也是2016年她剛進立法院抽到的辦公室。

柯志恩接著表示，還記得當初她剛進辦公室時，因為建築老舊，有漏水和長白蟻的問題，所以她特地花心思重新粉刷、購置家具，4年下來也沒遇到漏水的情況，還有人說一進辦公室就像走進家具樣品屋一樣。沒想到2020接手的人，卻說因為她是不分區立委，所以之前沒有多加整修？她是不知道房子漏水或壁癌，跟區域或不分區有什麼關係啦！但辦公室能夠「乾淨整潔」最重要。

柯志恩更點出，究竟有沒有用心整修或誰的品味比較好，都不是重點，心懷正念，用自己所屬的那一方空間，好好花心力服務才是上策。