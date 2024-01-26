尾牙季到了，一名女網友分享，遲遲沒收到公司的尾牙邀請，以為公司沒有要辦尾牙，結果最近意外聽到其他同事討論，才驚覺自己被排除在外了，好像是「獎金隱形人」，不知道該怎麼辦才好，引起網友討論，有些人建議直接問，但竟有年輕人表示羨慕，可以不和同事社交超好的。

一名女網友24日在Dcard上分享，她在目前任職的公司已經工作7個月了，每天都有進辦公室上班，卻一直沒收到公司尾牙的消息，直到某天偷聽到會計部門討論尾牙與年終獎金的事情，才發現原來公司1月27日要舉辦尾牙，但她卻完全不知情。

女網友表示，尾牙都快到了，卻無人通知她，且公司算獎金似乎也沒算到她，讓她感到很鬱卒，覺得自己好像是「獎金隱形人」，也不知道應該怎麼做才好。

貼文引起網友討論，不少人建議原PO可以直接去問人資，自己的權益自己爭取，但是會漏掉某個員工真的很扯。另有網友則好奇，原PO是正式員工嗎？因為有些公司不會讓派遣員工參加尾牙，所以也有可能是這樣才沒收到邀請函。

特別的是，留言處有些年輕人則認為，原PO沒收到邀請函根本超幸運，因為他很不想去參加尾牙，跟同事不熟，想到要社交就覺得壓力很大。