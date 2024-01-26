高嘉瑜立院唱「無言花」吐倒數心聲 療癒系歌聲：不排斥出唱片

民進黨立委高嘉瑜今（26）日接受媒體聯訪時獻唱「無言花」！ 她自詡歌聲有療癒的力量，很多港湖小朋友都是在她的歌聲下長大，所以面對什麼都不害怕，因為他們聽過嘉瑜姊姊的歌聲。高說，她的歌聲非常適合勵志心靈，對台灣一定是有幫助！如果有人願意出唱片，非常感謝！

民進黨立委高嘉瑜本屆立委競選連任未成功，今（26）日接受媒體聯訪時說，她最近都在唱「感恩的心」和「無言花」，在記者鼓勵下，她當場再獻唱「無言花」！

唱完後，記者頻頻稱讚真的好聽，並鼓勵可以發片，也問有沒有人找她發片？高嘉瑜自謙說目前還沒有，但如果真的有人想要幫她出唱片，她不排斥！

「因為我的歌聲很多人覺得感動跟療癒的力量」，高嘉瑜自詡，包括過去「隱形的翅膀」讓館長趕快出院，還有她去探病的時候，她們都希望唱歌！還有生日也唱歌。「很多人在我的歌聲下得到力量，他們也是看到我的努力」，所以她的歌聲代表某種鼓勵人心的作用。

高嘉瑜直言，很多港湖小朋友都是在她的歌聲下長大，所以面對什麼都不害怕，他們聽過嘉瑜姊姊的歌聲。「如果我的歌聲如此有力量」，可以讓大家不怕困難、不怕挑戰，是非常適合勵志心靈。如果有人願意出唱片，非常感謝！對台灣一定是有幫助的。