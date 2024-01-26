曾姓男子3年前與妻子發生爭執，他痛毆重踩妻頭臉至少50次，還在她陷入昏迷時以手指性侵，拍攝妻子私處，拔除陰毛及以打火機燒烤她陰毛，妻子因傷重死亡，最高法院依乘機性交而殺被害人、無故竊錄他人身體隱私之罪判處無期徒刑定讞。

44歲的曾姓男子在2021年12月16與妻子因細故發生爭執，他遭對方言語刺激後，以拳頭揮擊毆打、掌摑、左腳重砸及重踩她頭部及臉部至少50次以上，以及以右膝重壓及身體躍起再重壓她身體、腹部至少10次以上，致她陷入昏迷而失去意識。

期間曾男見她之褲子已被拉至腳邊，上衣掀至脖子處，利用她前揭不能及不知抗拒之狀態，接續2次以其左手指奸（另有伴隨拔除陰毛及以打火機燒烤她陰毛之行為，然此傷害部分未據告訴），而對她乘機性交1次得逞。

曾男又拿手機，拍攝妻子裸露身體、胸部、下體之畫面3張，她因受曾男攻擊受重傷，曾男撥打119，經救護車將她送往醫院急診救治，但她到院後已無生命跡象，經急救後，仍因低血容休克而不治死亡。

員警接獲通報，隨即前往醫院查看，且因須製作相關筆錄，遂詢問曾男可否至派出所配合製作筆錄，員警為先行了解情況，即先行調閱觀看案發地點之監視器錄影畫面，得知在案發地點曾男有毆打妻子之情，經採證發現他手指縫沾有血跡，即以準現行犯逮捕他。

高雄高分院考量曾男的犯罪之動機、目的、所受刺激、手段等，認為無剝奪其生命而與社會永久隔離之必要，惟仍應量處法定刑中之次嚴厲處罰，依乘機性交而殺人等罪判處無期徒刑，曾男提上訴，最高法院駁回確定。

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